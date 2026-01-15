Frankfurt: Suche nach vermisstem achtjährigem Noah geht weiter

Kind seit Mittwoch vermisst:Frankfurt: Suche nach achtjährigem Noah geht weiter
Auch am Freitag sucht die Polizei in Frankfurt weiter nach dem achtjährigen Noah. Er verschwand am Mittwochmorgen in der Nähe seiner Schule im Bahnhofsviertel.
In Frankfurt sucht die Polizei weiter nach dem achtjährigen Noah, der seit Mittwoch vermisst wird. Die Fahndung laufe, sagte ein Polizeisprecher in der hessischen Stadt. Es gebe "diverse Hinweise", denen nachgegangen werde. Wo sich das Kind aufhält, ist demnach zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch unklar.
Laut Polizei war der Junge am Mittwoch zwar morgens gegen 08:00 Uhr zur Schule gebracht worden, suchte den Unterricht aber anschließend nicht auf.
Wohl Ranzen des vermissten Kindes gefunden
Am Donnerstag hatte die Polizei die Suche ausgeweitet: Ein Hubschrauber flog über die Innenstadt, Polizeiboote suchten den Main ab. Auch das Gelände der Weißfrauenschule im Bahnhofsviertel, wo der Junge am Mittwochmorgen von einem Fahrdienst abgesetzt worden war, wurde erneut mit Hunden durchsucht - ohne Erfolg.
In der Nähe des Schulgebäudes wurde allerdings ein Schulranzen gefunden, der mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Jungen gehört, wie die Polizei mitteilte.
Nach Angaben der Polizei war am Donnerstag eine dreistellige Zahl von Beamten im Einsatz. In der Nacht zum Freitag wurden die Maßnahmen vorerst zurückgefahren. Hinweisen gingen die Beamten jedoch weiter nach. Eine private Initiative unterstützte die Polizei mit ihren eigenen Hunden.
Auch im familiären Umfeld des Jungen wird ermittelt
Am Freitagmorgen sagte der Polizeisprecher, mit Polizeihunden und Helikopter werde vorerst nur dann weitergesucht, "wenn es einen Anlass gibt bei Hinweisen". Entsprechend werde die Suche auch auf andere Regionen lediglich bei neuen Erkenntnissen ausgeweitet.
Auch im familiären Umfeld des Jungen wird ermittelt. Dies sei üblich in solchen Vermisstenfällen, hieß es von der Polizei.
Hoffnung setzt die Polizei abgesehen von Kameras von Geschäften auf die Videoüberwachung im Bahnhofsviertel. Nach Angaben eines Sprechers wird dabei auch Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt.
Polizei sucht weiter nach Zeugen
Die Polizei sucht zudem nach Menschen, die den Jungen nach 08:00 Uhr am Mittwochmorgen gesehen haben. Er sei etwa 135 Zentimeter groß und trage eine schwarze Daunenjacke sowie eine grün-gelb-blaue Pudelmütze.
Mehr Nachrichten aus Hessen
Kind seit Mittwoch vermisst:Frankfurt: Suche nach achtjährigem Noah geht weitermit Video0:38
Schleuserkriminalität und Schwarzarbeit?:Mehrere Razzien gegen Schwarzarbeit in Nagelstudiosmit Video0:56
Bracht als Vorreiter:Wärmewende: Wie ein hessisches Dorf mit Sonne heiztvon Natalia Bieniekmit Video1:54
Vorreiter der Wärmewende:Wie ein Dorf in Hessen auf Solarenergie setztVideo1:54