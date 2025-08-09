"Schanzenfest" in Altschauerberg: Proteste gegen "Drachenlord"

Das Haus des Youtubers "Drachenlord" in Altschauerberg in Bayern ist längst verkauft. Nichtsdestotrotz zog es Tausende zum Protest dorthin. Die Polizei war im Großeinsatz.

Hunderte Menschen haben sich in Altschauerberg zu einem "Schanzenfest" gegen den Youtuber "Drachenlord" versammelt. Quelle: dpa

In und um Altschauerberg, einem Ortsteil von Emskirchen im bayerischen Mittelfranken , haben sich am Samstagnachmittag mehrere Tausend Menschen versammelt. Offenbar wollten sie gegen den Youtuber "Drachenlord" protestieren.

In Sozialen Medien war zuvor zu einem "Schanzenfest" aufgerufen worden. Zahlreiche Gegner des Youtubers strömten daraufhin laut einem Sprecher der Polizei mit Autos und per Zug in den kleinen Ort, um zum früheren Anwesen des "Drachenlords" zu gelangen. In der Spitze seien es bis zu 4.000 Menschen gewesen.

Die Polizei war nach Angaben des Sprechers mit zahlreichen Kräften sowie einer Reiterstaffel und einem Unterstützungskommando vor Ort. Aufgrund früherer Tumulte rund um den Youtuber gilt im Markt Emskirchen eine Allgemeinverfügung, derzufolge dort größere Menschenansammlungen, Lärm und Feuerwerkskörper verboten sind.

Polizei: "Die allermeisten sind mittlerweile gegangen"

Es war jedoch schwierig gewesen, die Verfügung durchzusetzen, erläuterte die Polizei. Viele der Menschen waren in den verbotenen Bereichen unterwegs. Die meisten Menschen hielten sich um den Ort herum, aber auch einige im Ort selbst auf. In der betroffenen Straße, wo das Wohnhaus gestanden hatte, war jedoch niemand: Dort stand die Polizei. Die Lage war bis zum Abend offenbar weitgehend friedlich.

Es habe eine Beleidigung eines Beamten und eine Widerstandshandlung gegeben, so die Polizei. Zudem sei in einem Waldstück Pyrotechnik gezündet worden. Von rund 100 Menschen wurden die Identitäten anhand von Ausweisen und Aufenthaltspapieren überprüft. Ein 20-Jähriger habe zudem das Fenster einer Jagdhütte zerstört und sich dabei eine stark blutende Wunde zugezogen.

Am späten Nachmittag seien die meisten der Protestler jedoch gegangen oder hatten sich zumindest auf dem Weg gemacht, sagte ein Polizeisprecher. Er ging davon aus, dass sich die Menschenmenge im Laufe des Abends ganz auflösen dürfte.

Streit übers Internet schwelt seit Jahren

Seit Jahren streitet sich der Youtuber "Drachenlord" mit seinen Gegnern, den sogenannten Hatern, im Internet. Der "Drachenlord" postet regelmäßig Videos im Netz, wird dafür angefeindet und sieht sich als Mobbing-Opfer. Die Hater widerum werfen ihm Aggression vor. Der Streit ist aus dem Netz in die reale Welt eskaliert.

In der Vergangenheit tauchten die Hater immer wieder vor seinem Anwesen im Dorf Altschauerberg auf, um ihn zu provozieren. Die Polizei musste über Jahre meist mehrmals täglich wegen Ruhestörung, Sachbeschädigung, Körperverletzung und anderer Anzeigen ausrücken. Auch zu "Schanzenfesten", bei denen zahlreiche Menschen nach Altschauerberg vor das Anwesen des "Drachenlords" zogen, war es in der Vergangenheit bereits gekommen. Das Haus hat der Youtuber inzwischen verkauft und ist weggezogen.

Mehrere der Hater wurden in den vergangenen Jahren bereits wegen Straftaten gegen den Videoblogger verurteilt oder wegen Ordnungswidrigkeiten bestraft. Auch der "Drachenlord" selbst wurde nach gegenseitigen Beschimpfungen gewalttätig und musste sich wegen mehrerer Fälle vor Gericht verantworten. 2022 wurde er vom Landgericht Nürnberg-Fürth zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt.