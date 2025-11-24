Kultur bewegt was:"Chemnitz Moves": Mutig durch Tanz und Musik
von Thomas Bärsch
Das Kulturhauptstadtjahr 2025 neigt sich dem Ende - die Performance "Chemnitz Moves" dürfte einer der letzten Höhepunkte sein. Nicht nur wegen der Darsteller und ihren Geschichten.
Dass es für die Jugendlichen, die hier heute auf der Bühne stehen werden, kein Abend ist wie jeder andere - das wird jedem deutlich, der nur ein paar Minuten Zeit mit ihnen verbringt.
Bis zur Aufführung sind es nur noch wenige Minuten. Langsam füllen sich die Stuhlreihen im Saal. Am Ende wird kaum ein Platz frei bleiben. "Ich kann es kaum glauben", erzählt die 19-jährige Mary-Jane Lindner fassungslos:
Don Bosco: Jugendlichen in Härtesituationen helfen
Wenn sie nicht auf einer Bühne steht, dann wird Mary Jane bei "Don Bosco" zur Köchin ausgebildet. "Don Bosco" ist eine kirchennahe Organisation, die sich um junge Erwachsene kümmert, die mit sozialen oder gesundheitlichen Härten zu kämpfen haben. Phobien, problematische Elternhäuser, Depressionen, Schlaflosigkeit - all das, was Betroffenen im Leben im Weg stehen und sie blockieren kann.
Auch Bilal Tosun lernt bei Don Bosco - Elektriker. "Ich möchte auf eigenen Beinen stehen", sagt Bilal, "und mit dem Beruf bin ich nicht auf andere Menschen angewiesen, wenn meine Waschmaschine mal kaputt sein sollte."
Eigenständigkeit ist ein großes Thema für Bilal, der bei Don Bosco auch Lehrmeister findet, die auf ihn eingehen und Rücksicht nehmen, wenn er sich zum Beispiel wegen seiner Schlafstörungen nach vielen durchwachten Stunden doch noch zur Arbeit schleppt.
Chemnitz Moves: Kultur als "Türöffner fürs Herz"
Mit "Chemnitz Moves" schlüpft nun "Don Bosco" unter das Dach der Kulturhauptstadt, hat eine Kulturmanagerin als Projektleiterin engagiert. Rita Baus konnte mit Anna Drescher die eine Regisseurin gewinnen, die das unmöglich Geglaubte geschafft hat: Die Jugendlichen tatsächlich über Monate zu motivieren und auf die Bühne zu bringen.
"Don Bosco" knüpfte mit "Chemnitz Moves" an das Motto der Kulturhauptstadt Chemnitz an. "C the unseen". Ein Wortspiel mit dem Chemnitzer "C" aus dem im Autokennzeichen und dem gleichklingenden englischen "see". "Entdecke die Ungesehenen", so wird es oft verstanden.
Drescher: Jugendliche "nehmen wie sie sind"
Ungesehen bleiben die Darsteller im Verlauf der Projektes nie. "Alles, was ihr hier in den letzten paar Tagen abgeliefert habt", versichert Anna Drescher den Darstellerinnen und Darstellern kurz vor der Aufführung eindringlich, "das ist unglaublich!"
Drescher inszeniert Opern und musikalische Werke in Deutschland und in der Schweiz. Sie braucht für die Regie mit den Jugendlichen keine therapeutische Ausbildung. Im Gegenteil.
"Weil ich sonst anfangen würde, mit einer Brille auf die Jugendlichen zu schauen. Ich nehme sie einfach, wie sie sind - und so entsteht am Ende einfach eine Magie", erklärt Drescher.
Durch Performance mehr Mut und Selbstbewusstsein
Im Stück auf der Bühne geht es um künstliche Intelligenz, was wir mit ihr machen - oder sie eben mit uns. Am Ende der achtzig Minuten, in denen Gesang, Tanz und Spiel miteinander verschwimmen, tobt der Saal.
Manche der angereisten Eltern erkennen ihre Kinder auf der Bühne nicht wieder.Und hier und da fließen auch ein paar Tränen der Freude, der Erleichterung oder der Dankbarkeit. "Ich habe gesehen, dass es Leute gibt, die auf einen zählen", resümiert Mary-Jane Lindner. "Und die für einen da sind."
Mit "Chemnitz Moves" läutete in Sachsen die Kulturhauptstadt ihr Finale ein - es war ein würdiges.
Thomas Bärsch ist Redakteur im ZDF-Landesstudio Sachsen.
