Bräutigam geht fremd - in der Hochzeitsnacht

Klingt wie die Handlung einer schlechten Komödie, ist aber echt passiert: Noch in der Hochzeitsnacht betrügt ein Mann aus Italien seine Frau - und wird von ihr im Ehebett erwischt.

Viel früher als der Bräutigam kann man eine Ehe wohl nicht brechen. (Symbolbild) Quelle: Imago

Auf der italienischen Insel Sardinien ist eine Hochzeit anders zu Ende gegangen als geplant: Die Braut erwischte ihren frisch angetrauten Mann nach einem Bericht der Lokalzeitung "La Nuova Sardegna" noch während der laufenden Feier mit einer anderen Frau - und zwar in dem Bett, in dem eigentlich die Hochzeitsnacht stattfinden sollte.

Das Paar - sie etwa 40 Jahre alt, er Anfang 30 - hatte nach der Vermählung ein Hotel an der Riviera del Corallo an der Westküste der Insel angemietet. Anfangs sei mit großem Buffet und Tanz ausgelassen gefeiert worden, bis die Frau kurz vor Mitternacht ihren Ehemann vermisst habe, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Augenzeugen.

Notfall? Nicht für den Bräutigam

Auf alle Anrufe habe er nicht geantwortet. Zwischenzeitlich sei sogar ein Notfall befürchtet worden. Schließlich sei der Frau die Vermutung gekommen, dass er sich für einen Moment in das für die Hochzeitsnacht festlich geschmückte Hotelzimmer zurückgezogen haben könnte. Daraufhin habe sie mit einigen Verwandten und Hotelangestellten dort nachgesehen

Der Mann lag dort tatsächlich im Bett - aber keineswegs allein. Der Zeitung zufolge handelt es sich dabei um eine Schwester oder Cousine der Braut. Beim Versuch, sich den Ehering vom Finger zu reißen, habe sich die Frau dann auch noch leicht verletzt.

Der Zeitung zufolge handelte es sich dabei um eine nahe Verwandte. Das große Fest mit etwa 200 Gästen sei dann recht schnell vorbei gewesen, hieß es.

Getrennte Zimmer in der Hochzeitsnacht

Das Paar verbrachte die folgende Nacht nach Informationen von "La Nuova Sardegna" im Hotel - allerdings in getrennten Zimmern. Ob es zwischen den beiden inzwischen zu einer Aussprache und möglicherweise sogar zur Versöhnung kam, ist nicht bekannt. Einer der Angestellten sagte der Zeitung:

Es sah alles aus wie eine Kinokomödie aus den 70er- oder 80er-Jahren - nur dass das Brautpaar echt war und niemand lachte. „ Angesteller des Hotels