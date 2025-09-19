Bombenfunde in Berlin: Tausende evakuiert - teils Entwarnung

Die in der Spree entdeckte Brandbombe stellt keine Gefahr dar. In Berlin-Spandau dagegen müssen rund 12.400 Menschen ihre Wohnungen wegen eines Blindgängers verlassen.

Eine Weltkriegsbombe wurde bei der Fischerinsel in Berlin gefunden. Die Bombe wurde bei Bauarbeiten an der Mühlendammschleuse entdeckt. Quelle: dpa

In Berlin sollten am Freitag eigentlich gleich zwei Weltkriegsbomben entschärft werden. Doch für den Fund in Mitte gab es am Morgen Entwarnung: Die in der Spree nahe der Fischerinsel entdeckte Bombe wird als nicht gefährlich eingestuft. "Wir können Entwarnung geben", sagte ein Sprecher der Berliner Polizei der Deutschen Presse-Agentur.

Es besteht keine Gefahr mehr. Die Bombe muss nicht entschärft werden. „ Sprecher der Berliner Polizei

Taucher hatten den Blindgänger am frühen Morgen in Augenschein genommen. Es handelte sich um eine Brandbombe, die nun aus dem Wasser geborgen und anschließend fachgerecht entsorgt werden soll.

Tausende Menschen in der Nacht evakuiert

Zuvor war der Bereich um den Fundort abgesperrt worden. Mehrere tausend Menschen mussten in der Nacht ihre Wohnungen verlassen. Auch Straßen waren zeitweise gesperrt, die U-Bahn-Linie 2 war unterbrochen, Notunterkünfte wurden eingerichtet.

Der Blindgänger war bei Bauarbeiten an der Mühlendammschleuse entdeckt worden. Der Schiffsverkehr auf der Spree wurde daraufhin unterbrochen. Schlick im Wasser dürfte die Bergungsarbeiten erschweren.

Spannende Hintergründe zu Blindgängern und Entschärfungen hat Sprengmeister Markus Hein bei ZDFheute live bei einer Entschärfung in Köln erzählt:

Noch immer liegen zahlreiche Weltkriegsbomben in Deutschland begraben. An ihnen nagt der Zahn der Zeit, manche könnten jederzeit explodieren, berichtet Sprengmeister Markus Hein. 04.06.2025 | 27:17 min

Entschärfung in Spandau geplant

Anders sieht es in Spandau aus: Dort soll im Laufe des Tages eine 100-Kilo-Weltkriegsbombe entschärft werden. Seit dem frühen Morgen ist ein Sperrkreis eingerichtet, rund 12.400 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen. Auch ein Teil der Havel wurde gesperrt. In einer Turnhalle steht eine Notunterkunft für Betroffene bereit.

Im Sperrkreis befinden sich unter anderem ein Krankenhaus, eine Pflegeeinrichtung, eine Grundschule und zwei Kitas. Nach Angaben des Krankenhauskonzerns Vivantes wird das Klinikum jedoch nicht evakuiert. Die Patientenversorgung gehe uneingeschränkt weiter, allerdings könne die Rettungsstelle in der Zeit nicht angefahren werden, und Patienten könnten keine Besucher empfangen.

Blindgänger wurde bereits am Mittwoch gefunden

Der russische Blindgänger in Spandau war bereits am Mittwochmorgen bei Bauarbeiten entdeckt worden. Da von ihm keine unmittelbare Gefahr ausging, wurde die Entschärfung für Freitag angesetzt. Die Polizei bewachte den Fundort rund um die Uhr.

Die Evakuierung in Spandau gehört zu den größten in der Hauptstadt wegen einer Bombenentschärfung. Zuletzt mussten im Juli 2023 in Marzahn etwa 15.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen, im Dezember 2021 waren es in Gesundbrunnen ähnlich viele.