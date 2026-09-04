ZDF: Neue Studioleitungen in Moskau, Rio de Janeiro und Stuttgart

Neue ZDF-Studioleitungen in Moskau, Rio de Janeiro und Stuttgart mit Timm Kröger, Isabelle Tümena und Felix Klauser Quelle: ZDF/Andreas Pein/Ulrike Lenz/Alexander Klebe

Felix Klauser, Timm Kröger und Isabelle Tümena übernehmen neue Aufgaben im ZDF. Felix Klauser hat zum 1. September 2026 die Leitung des ZDF-Studios in Moskau übernommen. Timm Kröger wird zum 1. Oktober 2026 Studioleiter in Rio de Janeiro und Isabelle Tümena leitet ab dem 1. Oktober 2026 das ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg.

Felix Klauser, Moskau

Felix Klauser, geboren 1995 in Berlin, kam 2018 zum ZDF und arbeitete zunächst in der Redaktion "frontal". 2024 wechselte er als Redakteur und Reporter zum "heute journal". Er berichtete seit Juni 2024 von Mainz aus als ZDF-Reporter über Russland und folgt nun auf Armin Coerper, der seit dem 1. September 2026 Leiter des ZDF-Studios in New York ist.

Timm Kröger, Rio de Janeiro

Timm Kröger, Jahrgang 1970, war ab 1998 beim "ZDF-Morgenmagazin" tätig. 2005 wechselte er als Reporter und Korrespondent in das Landesstudio Schleswig-Holstein. Von 2009 bis 2013 war Timm Kröger als Reporter weltweit im Einsatz und berichtete aus Kriegs- und Krisengebieten. 2014 übernahm Timm Kröger die Leitung des Studios Johannesburg, ab 2017 die Leitung des Studios Nairobi.

2021 kehrte er nach Deutschland zurück und arbeitete als Redakteur in der Redaktion "Tagesmagazine Berlin". In Rio de Janeiro tritt er die Nachfolge von Christoph Röckerath an, der zum 1. Oktober 2026 als Korrespondent des ZDF-Hauptstadtstudios nach Deutschland zurückkehrt.

Isabelle Tümena, Stuttgart

Isabelle Tümena, 1972 in Hilden geboren, ist seit ihrem Volontariat als Redakteurin und Reporterin im ZDF tätig. Nach einer Station in der "drehscheibe Deutschland" von 2000 bis 2001 arbeitete sie in der Senderedaktion "heute".

Anschließend wechselte Tümena in die damalige Hauptredaktion Innenpolitik. Dort moderierte sie von 2005 bis 2011 den "Länderspiegel" sowie im 3sat-Programm "Bilder aus Deutschland", ehe sie als Autorin, Redakteurin sowie Schlussredakteurin/CvD im "auslandsjournal" tätig war. Isabelle Tümena folgt als Studioleiterin in Stuttgart auf Anna-Maria Schuck, die seit dem 1. Juni 2026 die Hauptabteilung Kommunikation im ZDF leitet.