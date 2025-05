Liste: Expertinnen und Experten in den ZDF-Sendungen

In den Informations- und Nachrichtensendungen des ZDF und in unserem Nachrichtenangebot ZDFheute wird im Laufe eines Jahres eine Vielzahl von Expertinnen und Experten zu den unterschiedlichsten Themen interviewt oder zitiert. Bei der Auswahl der Fachleute achten die Redaktionen neben dem eigentlichen Fachwissen immer auch darauf, dass Vertreter unterschiedlicher Denkrichtungen zu Wort kommen.



Besonders in den Nachrichtensendungen ist es wegen der Kürze der Zeit und des geringen Platzes bei den Namenseinblendungen nicht möglich, mehr als den Namen und die dazugehörige Institution zu nennen. Vielen Zuschauern und Usern reicht dies jedoch nicht aus. Sie wollen mehr über die Experten erfahren, um deren Aussage besser einordnen zu können.