Der Tag im Überblick: Neonazis, Nawalny und junge Handballer

heute geht es um die erschreckenden Abschiebephantasien von Neonazis und Mitgliedern der AfD, den wieder aufgetauchten Kremlkritiker Alexej Nawalny und die Chancen der deutschen Mannschaft bei der Handball-EM. Los geht's:

Worüber sprechen AfD-Abgeordnete mit Neonazis?

Quelle: Correctiv

Die Szenerie wirkt wie ausgedacht: An einem verschneiten Samstag im November treffen sich in einer Villa nahe Potsdam bekannte Neonazis, AfD-Politiker und weitere geladene Personen, um über das Schicksal von Millionen Menschen zu diskutieren. Im Kern geht soll es um einen Masterplan für die massenhafte Verdrängung von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland gegangen sein.

Was die Köpfe hinter den Plänen nicht wussten: Die Einladung zu dem konspirativen Treffen war vorab dem gemeinnützigen Recherchezentrum Correctiv zugespielt worden und wurde von den Journalisten genauestens verfolgt und beobachtet. Wer genau im Landhaus Adlon dabei war und worum es im Detail ging, hat mein Kollege Ulrich Stoll für Sie zusammengefasst:

Millionen Menschen im Visier: Geheimtreffen von AfD und Neonazis

Reaktionen in Berlin: Empörung über Pläne für Massenverdrängung

Die ganze Geschichte bei Correctiv: Geheimplan gegen Deutschland

Wieso lässt der Kreml Nawalny wieder öffentlich sprechen?

Putins schärfster Kritiker ist erstmals seit längerem wieder zu sehen. Es ist ein gewohntes Bild: Alexej Nawalny in einer Zelle, Gitter vor dem Gesicht, miserable Videoqualität. So wurde er ins Gericht Kowrowski in der Region Wladimir zugeschaltet. Er gibt sich ungebrochen, scherzt mit anwesenden Journalisten. Doch die Haftbedingungen in der Strafkolonie IK-3, die auch "Polarwolf" genannt wird, gelten als brutal. Nachts fallen die Temperaturen manchmal auf unter -30 Grad Celsius. Kontakt zur Außenwelt ist nur schwer möglich, Briefe sollen nicht zugestellt werden.

Dass Nawalny jetzt wieder aufgetaucht ist, sei auch Teil der russischen Propaganda für das eigene Volk, sagt der russische Politikwissenschaftler Abbas Galljamow, mit dem unsere Moskau-Korrespondentin Nina Niebergall in seinem Exil in Israel gesprochen hat. Galljamow, der früher Redenschreiber für Putin war, sagt:

Der Kreml versucht, Nawalny in seiner Kommunikation mit der Außenwelt einzuschränken, aber gleichzeitig den Menschen regelmäßig zu zeigen: Seht her, er lebt. Wir sind also nicht solche Biester, wie die Oppositionellen euch erzählen. „ Abbas Galljamow

Zugeschaltet beim Gerichtstermin: Wieso Nawalny wieder da ist

Hat Deutschland eine Chance bei der Handball-EM?

Es ist wieder Handball-Fieber angesagt: Heute startet die Europameisterschaft in Düsseldorf. Die deutschen Handballer starten dabei als Außenseiter in die Heim-EM. Es sind viele junge Spieler dabei, nur wenige mit Erfahrung: Führungsspieler Juri Knorr ist selbst gerade mal 23 Jahre alt.

Wir sind so etwas wie eine Wundertüte. „ Juri Knorr, Handball-Nationalspieler

Nationalspieler Juri Knorr hofft auf einen erfolgreichen Start bei der EM. Quelle: dpa

Eine seriöse Prognose, wie das deutsche Team abschneiden wird, ist jedenfalls kaum möglich, meint unser Sportexperte Erik Eggers. Die Stimmung in der Halle und vor den Bildschirmen wird aber sicherlich wieder erstklassig. Los geht's um 20:45 Uhr im ZDF oder in der Mediathek (Vorberichte schon ab 19:25 Uhr).

Vor dem Auftaktspiel: DHB-Team im Check

Handball vor Rekordkulisse: So wird Düsseldorfs Arena zum Handball-Tempel

Lage im Nahost-Konflikt

In Ägypten finden Gespräche zur Freilassung weiterer Geiseln aus der Gewalt der Hamas statt. Eine israelische Delegation reiste dazu nach Kairo.

Welche Strategie Erdogan im Gaza-Krieg verfolgt:

Alle Entwicklungen finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Lage in Nahost.

Was heute im Ukraine-Krieg passiert ist

Wer unterstützt Kiew am meisten und wie? Je nach Statistik liegt Deutschland mal vorne, mal im Mittelfeld: Bei der Militärhilfe für die Ukraine sind Vergleiche nicht ganz einfach.

Weitere News-Updates zur Lage finden Sie jederzeit in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Um 19:30 Uhr geht ZDFheute live der Frage nach: Ist Putins Winteroffensive gescheitert?

Grafik des Tages

21 Prozent Gehaltsplus in zehn Jahren - darauf verweist die Bahn im Tarifstreit mit der GDL. Zuletzt lagen die Steigerungen der GDL aber deutlich unter denen anderer Gewerkschaften. Auch mit der Preissteigerung der letzten Jahre halten die Gehälter kaum mit.

Steigerungen seit 2014: So haben sich die Gehälter bei der Bahn entwickelt

Weitere Schlagzeilen

Berlin genehmigt Waffenlieferung an Riad: Lenkflugkörper des Typs Iris-T dürfen nach Saudi-Arabien exportiert werden

Wie China die Wahl in Taiwan für sich nutzt: Peking verschärft Drohungen

X-Konto von US-Börsenaufsicht gehackt: Eine gefälschte Mitteilung hat kurzzeitig Euphorie in der Kryptobranche ausgelöst.

PiS-Abgeordnete in Polen verhaftet: Zuvor hatten wegen Amtsmissbrauchs verurteilte Ex-Regierungsmitglieder bei Präsident Duda Zuflucht gefunden.

Tarek Baé und sein islamistisches Netzwerk: Der einflussreiche Influencer postet zum Nahost-Konflikt. Gleichzeitig unterhält er Verbindungen zu islamistischen Kreisen.

Scorpions trauern um Drummer: James Kottak im Alter von 61 gestorben

Mal was Anderes

Quelle: dpa

Was kommt Ihnen als erstes in den Kopf, wenn Sie an einen romantischen Liebhaber denken? Wohl nicht das, womit sich ein Forscherteam der australischen University of the Sunshine Coast beschäftigt haben. Dort untersucht man nämlich die "Sprache der Liebe" der Reptilien und hat herausgefunden, dass Krokodile äußerst romantisch sein können. Als Mensch sollte man den Tieren trotzdem lieber nicht zu nahe kommen.

Studie aus Australien: Krokodile sind romantische Liebhaber

Genießen Sie Ihren Abend!

