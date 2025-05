Update am Abend: Politisch motiviert

Guten Abend,

viele, über die wir an dieser Stelle berichten, hegen politische Motive. Ob Trump und Putin bei ihrem Ukraine-Telefonat. Baerbock, die auf einen Spitzenposten bei den Vereinten Nationen schielt (was nicht alle gut finden). Oder Lina E., eine Linksextreme, die Rechtsextreme angriff und dafür nun im Gefängnis landet. Politische Motive von Einzelpersonen können mehr oder weniger ehrenwert sein, doch unter keinen Umständen sollte die Justiz eines Landes politisch motiviert Urteile fällen. In der Türkei deutet aber alles genau darauf hin - ein neuer Fall aus Istanbul rüttelt nun auf: