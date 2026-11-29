Helle Haut ist in Europa jünger als gedacht. Wie Ernährung, zu wenig Sonne und zwei große Migrationsbewegungen das Aussehen der Menschen veränderten.

Wer sich die ersten modernen Menschen während der letzten europäischen Eiszeit im Gebiet des heutigen Deutschlands vorstellt, erwartet vermutlich Menschen mit heller Haut, wie sie in Rekonstruktionen häufig dargestellt werden. Doch dieses Bild ist falsch. Ihre Haut war dunkel und ähnelte eher den Menschen im heutigen Ostafrika.

Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute In der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpertinnen und Gastexperten jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.

Waren die ersten Deutschen also schwarz? Nein! Die ersten Menschen, die sich selbst als Deutsche bezeichneten, lebten erst viele Jahrzehntausende später, nämlich im Mittelalter und hatten allesamt auch helle Haut. Die ersten Bewohner des heutigen Deutschlands hatten hingegen keine Vorstellung von "deutsch" oder "Deutschland". Aber warum sahen sie so anders aus?

Was die Gene über Europas erste Bewohner verraten

Die Antwort liefert die Archäogenetik. Sie untersucht das Erbgut lange verstorbener Menschen und entschlüsselt Hinweise auf Merkmale wie die Haut-, Augen- und Haarfarbe.

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Die Hautfarbe ist vor allem auf zwei Abschnitten im Erbgut festgelegt, die beide auf dunkel, beide auf hell oder hell/dunkel-Kombinationen codieren können. Sie werden durch weitere Genvarianten ergänzt. Deshalb gibt es im heutigen Afrika ein ganzes Spektrum dunkler Hauttöne.

Alle eiszeitlichen Bewohner Europas zeigen in ihrem Erbgut alle relevanten Genpositionen auf dunkel. Sie können also keine helle Haut gehabt haben. Vermutlich dürfte ihre Hautfarbe ähnlich der heutiger Ostafrikaner sein.

Von dunkler zu heller Haut

Von dort verließ der moderne Mensch vor gut 100.000 Jahren Afrika und behielt zunächst auch seine dunkle Haut. Erst im 6. Jahrtausend vor Christus begann eine entscheidende Veränderung: Damals verbreiteten sich Ackerbauern aus der heutigen Westtürkei in Europa.

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Viele dieser Einwanderer trugen an mindestens einer der beiden entscheidenden Stellen eine Genvariante für helle Haut. Sie trafen in Europa auf die Jäger und Sammler, die Nachfahren der eiszeitlichen Menschen, deren Haut deutlich dunkler war. Über Generationen vermischten sich die Bevölkerungsgruppen.

Wie Vitamin D die Hautfarbe beeinflusste

Aber warum haben sich die helleren Hauttypen durchgesetzt? Dies verdanken wir einer Kombination aus einer eher vegetarischen Ernährung und zu wenig Sonne: Menschen brauchen Vitamin D, welches sie entweder über die Nahrung aufnehmen oder unter der Haut bei genügend Sonneneinstrahlung selbst bilden können.

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Die eiszeitlichen Jäger-Sammler mit ihrer dunklen Haut trotzten dem nordischen Wetter, weil sie über ihre Nahrung - etwa fetten Fisch oder Innereien - genügend Vitamin D zu sich nahmen. Die ersten Ackerbauern ernährten sich hingegen vor allem vegetarisch, und pflanzliche Nahrung enthält deutlich weniger Vitamin D.

Dunkle Haut lässt weniger UV-Strahlung durch, sodass der Körper weniger Vitamin D bilden kann. Unter den lichtärmeren Bedingungen unserer Breiten konnte das zu einem Vitamin-D-Mangel führen. Je ausgeprägter der Mangel, desto größer waren die Probleme beim Knochenwachstum oder der Muskelregeneration. Offensichtlich war es für unsere Breiten und die Ernährungsweisen der ersten Bauern von Vorteil, hellere Haut zu besitzen. Entsprechende Kinder hatten anscheinend eine höhere Überlebenschance.

Migration verändert die Hautfarbe der Europäer erneut

Der nächste, entscheidende Schritt zu den hellen Hauttypen fand im 3. Jahrtausend vor Christus statt. Über viele Jahrhunderte wanderten Hirten aus dem heutigen Osteuropa in kleinen Gruppen Richtung Westen und mit ihnen nicht nur die indo-germanischen Sprachen, sondern auch Erbgut, bei dem die meisten Genpositionen auf helle Hauttypen festgelegt waren. Sie zeugten Nachkommen mit den lokalen Ackerbauern und trugen dazu bei, dass sich hellere Hauttypen verbreiteten. Ohne die beiden großen Migrationen im 6. und 3. Jahrtausend v. Chr. nach Europa hätten wir vermutlich immer noch vor allem dunkle Haut.

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Philipp Stockhammer ... ist Professor für Prähistorische Archäologie an der LMU München und Co-Direktor des Max Planck-Harvard Forschungszentrums für die archäologisch-naturwissenschaftliche Erforschung des antiken Mittelmeerraums am Max Planck Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Er verbindet archäologische und naturwissenschaftliche Methoden, um Themen wie soziale Beziehungen, Mobilität, Ernährung und Krankheiten in der Urgeschichte zu erforschen.

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