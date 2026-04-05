Wie Charisma Entscheidungen steuert | Terra-X-Kolumne

Stimmen wirken stärker als Argumente: Wie akustische Signale Vertrauen formen, Entscheidungen beeinflussen, und wie sich charismatisches Sprechen gezielt trainieren lässt.

Als Kind mochte ich Physik nicht - bis ein neuer Lehrer kam. Der Stoff blieb gleich, aber seine Art zu sprechen veränderte alles. Plötzlich verstand ich - und es faszinierte mich. Heute bin ich Professor für Akustik. Ohne ihn wäre das wohl nicht passiert.

Was viele kennen, hat auch in der Wissenschaft einen Namen: Charisma.

Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute In der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpertinnen und Gastexperten jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.

Charisma ist mehr als ein gutes Argument

Charisma hat weniger mit Aussehen zu tun, als viele denken - und deutlich mehr mit Stimme. Studien zeigen: Für Attraktivität dominiert der visuelle Eindruck. Doch wenn es um Persönlichkeit, Sympathie, Ausstrahlung und damit um Vertrauen und Wirkung geht, wird die Stimme zum wichtigsten Signal - mit teils deutlich stärkerem Einfluss als das Visuelle.

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Auch die moderne KI-Forschung bestätigt dieses Bild. Akustische Merkmale wie Intonation, Lautstärke, Pausen oder Sprechtempo sagen oft besser voraus, wen wir überzeugen, wählen oder unterstützen, sogar wo wir was und von wem kaufen, als Auftreten oder Wortwahl allein.

Stimme wirkt sofort - Worte brauchen Zeit

Natürlich, wer überzeugen will, braucht mehr als eine starke Stimme - sie oder er muss auch etwas zu sagen haben. Allerdings wirken Worte nur langsam. Während stimmliche Eindrücke und Wirkungen sich in Sekunden bilden und verfestigen, muss der Inhalt erst verstanden und bewertet werden. Das dauert. Manchmal viele Minuten. In der heutigen medialen Zeit also eine kleine Ewigkeit.

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Was genau ist denn eine charismatische Stimme?

In der Forschung verstehen wir Charisma als eine Kombination aus drei hörbaren Eigenschaften: Kompetenz, Selbstbewusstsein und Leidenschaft.

Wenn Menschen kompetent klingen, entsteht Vertrauen. Wer selbstbewusst klingt, motiviert andere - weil Selbstvertrauen ansteckend wirkt und Zuhörer das Gefühl bekommen, selbst handeln zu können. Und Leidenschaft ist die Kraft, die Menschen wirklich mitreißt und zum Handeln inspiriert.

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Interessanterweise hängt Leidenschaft auch wieder mit Vertrauen zusammen. Wenn Menschen emotional sprechen, zeigen sie damit, wofür sie stehen und was ihnen wichtig ist - eine wichtige Quelle für Vertrauen. Viele denken dennoch, man müsse in Vorträgen besonders sachlich klingen. Ein Irrtum! Wer Emotionen unterdrückt, sabotiert damit seine charismatische Wirkung.

Wie die Stimme Wirkung erzeugt

Kompetenz in der Stimme bedeutet, Strukturen zu bauen - etwa durch klares Tempo, Betonung und Pausen. Selbstbewusstsein hört man in stabiler Lautstärke, ruhigen Pausen und festen Satzenden - und ja, sogar darin, wie groß man klingt.

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Leidenschaft schließlich entsteht durch Variabilität: durch Kontraste in Tonhöhe, Lautstärke und Rhythmus. Dabei bedeutet Leidenschaft nicht automatisch positive Emotion. Auch Empörung oder "rechtschaffener Zorn" können charismatisch wirken - entscheidend ist der Grad der emotionalen Energie, den eine Stimme vermittelt.

Kann man lernen sein stimmliches Charisma zu verbessern?

Ja. Sprechen ist Muskelarbeit: Kehlkopf, Zunge, Kiefer und Atmung müssen präzise koordiniert werden - wie beim Sport. Das lässt sich trainieren.

Umso erstaunlicher, dass wir diese Kunst kaum lernen - oder erst sehr spät, vielleicht zu spät. Kinder üben Sprachen und Instrumente - aber nicht ihre Stimme als Ausdrucksmittel.

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Dabei könnten Schulen viel bewirken: Wenn Stimme genauso selbstverständlich Teil von Feedback wäre wie Inhalt oder Folien, würden junge Menschen früh lernen, ihre Wirkung gezielt zu gestalten - eine Fähigkeit, die über Erfolg, Teilhabe und Chancen mitentscheidet.

Oliver Niebuhr ...ist Professor für Kommunikation an der University of Southern Denmark und Leiter des dortigen Akustiklabors. Seine Forschung beschäftigt sich mit der Wirkung menschlicher Stimmen - insbesondere mit der Frage, wie Charisma und andere Eigenschaften mit nonverbalen Signalen zusammenhängen. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit entwickelt er mit seinem dänischen Unternehmen AllGoodSpeakers ApS Technologien für stimmliches Kommunikationstraining.

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