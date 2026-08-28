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Das war die Mondfinsternis

Das war die Mondfinsternis

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ISRAEL-ASTRONOMY-ECLIPSE
DC Lunar Eclipse
Venezuela Lunar Eclipse
Partielle Mondfinsternis - Bayern
Italy Lunar Eclipse
Ein Mann steht an einer Straßenecke und justiert sein Teleskop.

Nachtflug mit ungewöhnlichem Ausblick

Der Mond tritt in die Halbschattenphase.

Quelle: AFP