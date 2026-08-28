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Das war die Mondfinsternis
Das war die Mondfinsternis
28.08.2026 | 05:54
|
Nachtflug mit ungewöhnlichem Ausblick
Der Mond tritt in die Halbschattenphase.
Quelle: AFP