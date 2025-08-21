Nachfolger dringend gesucht:Warum immer mehr Betriebe aufgeben müssen
Die IHK schlägt Alarm: Viele Unternehmer wollen in den Ruhestand, aber finden niemanden, der ihren Betrieb übernimmt. Wegfallende Arbeitsplätze und Leerstände seien die Folge.
Sein ganzes Leben drehte sich beim 82-jährigen Rainer Hammes alles um Schuhe. Schon als Kind war er nach der Schule jeden Tag im Schuhgeschäft, das sein Großvater 1896 gründete. Seit ungefähr 50 Jahren führt er diesen Laden in der Trierer Innenstadt nun selbst.
Doch Ende September wird das 'Schuhhaus Hammes' nach 129 Jahren für immer seine Türen schließen. Der Grund: Hammes findet keinen Nachfolger:
So viele Unternehmer wie nie suchen Nachfolger
Er habe sich schon vor Jahren bei seinen Kindern und Kollegen umgehört, ob jemand übernehmen möchte - alle hätten abgewunken.
Dass Unternehmen keine Nachfolger finden ist laut der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) ein wachsendes Problem. Die IHK berät sowohl Senior-Unternehmer, die sich zurückziehen wollen, als auch Übernahmeinteressierte und stellt fest: Die Zahl der Senior-Unternehmer wird immer größer und damit auch die Schere zwischen Angebot und Nachfrage.
Im Jahr 2024 ließen sich gut 9.600 Senior-Unternehmer beraten, aber nur gut 4.000 Übernahmeinteressierte. Damit haben mindestens 5.600 Unternehmen keinen potenziellen Nachfolger. Noch vor fünf Jahren war diese Zahl nur etwa halb so groß.
Bürokratie, Energiekosten, Wirtschaftslage
Eine beunruhigende Entwicklung, findet Karina Szwede, Hauptgeschäftsführerin der IHK Rheinhessen. Als Gründe, warum so wenige einen etablierten Betrieb übernehmen wollen, nennt sie neben zu viel Bürokratie, steigenden Lohn- und Energiekosten auch die unsichere Wirtschaftslage.
27 Prozent der Senior-Unternehmer, die sich von der IHK zur Nachfolge beraten ließen, erwägen ihren Betrieb zu schließen. Das geht aus dem 'DIHK-Report Unternehmensnachfolge 2025' hervor. Fast alle Senior-Unternehmer haben denselben Grund: Es findet sich niemand, der ihr Geschäft weiterführt.
Fehlende Nachfolger: Folgen für den Wirtschaftsstandort
"Das sind erschreckende Zahlen", findet Karina Szwede. Denn wenn viele teils gut laufende Unternehmen schließen müssen, leide der Wirtschaftsstandort: "Es geht uns dann Wertschöpfung verloren."
Die DIHK spricht angesichts der fehlenden Nachfolge von "einer der größten Herausforderungen für den deutschen Mittelstand".
online-Unternehmensbörse für Nachfolgesuche
Einer der sich der Herausforderung einen Nachfolger zu finden stellt, ist Ulrich Drechsler. In seinem Laden in Mainz kann man Druckertinte kaufen und leere Patronen wieder befüllen lassen.
Das Geschäft laufe gut, doch einen Nachfolger zu finden, gestalte sich nicht einfach. Sein Mitarbeiter ist nicht bereit, den Betrieb zu übernehmen. Über Plakate oder Social Media zu suchen, sei nicht besonders erfolgreich gewesen.
Bessere Chancen erhofft sich Drechsler von einer online-Unternehmensbörse des Bundeswirtschaftsministeriums. Dort kann er seinen Betreib Übernahmeinteressierten vorstellen. Es läuft etwas zäh, dennoch ist er zuversichtlich: "Ich hätte mir (…) etwas mehr Resonanz gewünscht."
Auch wenn es vielleicht noch länger dauert, ist Drechsler überzeugt, dass er sein Geschäft übergeben kann und nicht schließen muss.
Damit es in Zukunft mehr Übernahmeinteressierte gibt, fordert die DIHK "Unternehmerisches Engagement einfacher zu machen". Dafür müssten unnötige Bürokratie abgebaut und Unternehmen von "zu hohen Steuerzahlungen und Energiekosten" entlastet werden.
Studie zu Unternehmensgründungen:Gründer in Deutschland werden mehr und jünger