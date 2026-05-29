Pilotprojekt will Handwerk stärken:Handwerksjahr soll Jugendlichen bei der Berufswahl helfen
von Jenifer Girke
Abi in der Tasche - und jetzt? FSJ, FÖJ - oder FHJ? Beim freiwilligen Handwerksjahr können Jugendliche bis zu vier Berufe ausprobieren. Das Ziel: Neuer Nachwuchs für das Handwerk.
Mit Abitur auf die Baustelle - für viele ungewöhnlich, für Greta Möller ganz normal. Im April letzten Jahres hat die 19-Jährige Abitur gemacht - mit einem Schnitt von 1,8.
Statt in den Hörsaal wollte sie auf die Baustelle und entschied sich für das Freiwillige HandwerksjahrPlus, das FHJ - ein Pilotprojekt, das in Nordrhein-Westfalen die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld mitgestaltet.
Wenn nach der Schule der richtige Job-Plan fehlt
Seit drei Monaten ist Greta Möller auf dem Bau und arbeitet als Maurerin. Sechs Uhr aufstehen, um sieben auf die Baustelle - bei Hitze, Kälte und Regen. Anfangs war es gewöhnungsbedürftig, sagt Möller. Bereut habe sie die Entscheidung nie, im Gegenteil:
Unzählige Möglichkeiten, aber kein richtiger Plan - so geht es vielen Jugendlichen. Berufliche Orientierung fehlt oft - genau hier will das FHJ ansetzen.
So läuft das Freiwillige Handwerksjahr ab
Die Idee: Nach der Schule ein Jahr lang Handwerk ausprobieren. Die Teilnehmenden können bis zu vier Praktika machen, in unterschiedlichen Betrieben für je drei Monate. Pro Monat gibt es 450 Euro. Begleitend dazu werden Seminare und Coachings angeboten.
Der Westdeutsche Handwerkskammertag erhofft sich dadurch vor allem eins: Neue Zielgruppen zu erschließen, sagt Hauptgeschäftsführer Florian Hartmann:
Auf diese jungen Menschen wolle man zugehen und ihnen eine Alternative bieten.
Hohe Zahl an Abiturienten nimmt an FHJ teil
Das Projekt läuft seit etwa einem Jahr in Bielefeld. Die erste Zwischenbilanz zeigt: Über 60 Prozent der Teilnehmenden haben Abitur oder Fachhochschulreife. Eine wichtige Erkenntnis, so Lukas Wilzek vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB): "Wir wissen aus Befragungen, dass für Abiturientinnen und Abiturienten handwerkliche oder körperliche Tätigkeiten unattraktiv sind." Interessant sei, ob sich durch ein Handwerksjahr diese Präferenzen ändern könnten und ob man diese Gruppe so für das Handwerk gewinnen könnte, so Wilzek.
Ob das Projekt nachhaltig wirkt, wisse man noch nicht. Ebenso wenig weiß man, ob es in anderen Regionen Deutschlands dieselben Zielgruppen ansprechen würde.
Was man weiß: Der Bedarf im Handwerk ist groß. Laut Bundesagentur für Arbeit sind ein Sechstel der Ausbildungsstellen und 123.000 Arbeitsstellen unbesetzt. Die Folgen sind für alle spürbar, zum Beispiel längere Bauzeiten und höhere Preise. Ein einzelnes Projekt wie das FHJ wird es nicht richten, gibt auch Hartmann vom Westdeutschen Handwerkskammertag zu:
Wie Frauen das Handwerk stärken
Greta Möller will diese Lücke künftig mitschließen. Sie hat sich entschieden, im Juli ein duales Studium zu beginnen: Bauingenieurwesen in Kombination mit der Maurer-Ausbildung.
Damit will eine Frau mit Abitur Karriere im Handwerk machen. Für Unternehmenschefin Norma Bopp-Strecker genau das richtige Zeichen:
Die Handwerkskammern drängen beim Bund darauf, das FHJ als Teil des Bundesfreiwilligendienstes gesetzlich zu verankern. Ihr Wunsch: Noch mehr Menschen wie Greta Möller erreichen.
Jenifer Girke ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr rund ums Handwerk
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Susanne Gäbel: Hutmacherin mit Herzvon Marie BrellVideo3:37
Nachrichten | heute journal:Generation Z und die Arbeitsweltvon S. Gargosch / J. McNicholVideo2:23
Nachrichten | heute - in Deutschland:Kiez-Handwerker unterwegs in Berlinvon Lisa JandiVideo1:53
Nachrichten | heute - in Deutschland:Holzbaubetrieb setzt auf KI-Appvon Alexander SchwinningVideo1:30