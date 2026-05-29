Abi in der Tasche - und jetzt? FSJ, FÖJ - oder FHJ? Beim freiwilligen Handwerksjahr können Jugendliche bis zu vier Berufe ausprobieren. Das Ziel: Neuer Nachwuchs für das Handwerk.

Das FHJ soll eine Alternative zum FSJ oder FÖJ werden. Wer mit der Schule fertig ist, kann beim FHJ für ein Jahr in Handwerksberufe reinschnuppern. 29.05.2026 | 4:16 min

Mit Abitur auf die Baustelle - für viele ungewöhnlich, für Greta Möller ganz normal. Im April letzten Jahres hat die 19-Jährige Abitur gemacht - mit einem Schnitt von 1,8.

Statt in den Hörsaal wollte sie auf die Baustelle und entschied sich für das Freiwillige HandwerksjahrPlus, das FHJ - ein Pilotprojekt, das in Nordrhein-Westfalen die Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld mitgestaltet.

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Wenn nach der Schule der richtige Job-Plan fehlt

Seit drei Monaten ist Greta Möller auf dem Bau und arbeitet als Maurerin. Sechs Uhr aufstehen, um sieben auf die Baustelle - bei Hitze, Kälte und Regen. Anfangs war es gewöhnungsbedürftig, sagt Möller. Bereut habe sie die Entscheidung nie, im Gegenteil:

Ich war die ganze Zeit auf der Suche nach so einer Möglichkeit wie das Handwerksjahr, weil ich wusste, dass das FSJ nichts für mich ist. Und einfach anzufangen, irgendwas zu studieren, wollte ich auch nicht. „ Greta Möller, Teilnehmerin Freiwilliges HandwerksjahrPlus

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Unzählige Möglichkeiten, aber kein richtiger Plan - so geht es vielen Jugendlichen. Berufliche Orientierung fehlt oft - genau hier will das FHJ ansetzen.

So läuft das Freiwillige Handwerksjahr ab

Die Idee: Nach der Schule ein Jahr lang Handwerk ausprobieren. Die Teilnehmenden können bis zu vier Praktika machen, in unterschiedlichen Betrieben für je drei Monate. Pro Monat gibt es 450 Euro. Begleitend dazu werden Seminare und Coachings angeboten.

Der Westdeutsche Handwerkskammertag erhofft sich dadurch vor allem eins: Neue Zielgruppen zu erschließen, sagt Hauptgeschäftsführer Florian Hartmann:

Wir haben in Deutschland in der Altersgruppe von 15 bis 24 über 600.000 junge Menschen, die zwischen Gap Year und nirgendwo unterwegs sind. „ Florian Hartmann, Westdeutscher Handwerkskammertag e.V.

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Auf diese jungen Menschen wolle man zugehen und ihnen eine Alternative bieten.

Hohe Zahl an Abiturienten nimmt an FHJ teil

Das Projekt läuft seit etwa einem Jahr in Bielefeld. Die erste Zwischenbilanz zeigt: Über 60 Prozent der Teilnehmenden haben Abitur oder Fachhochschulreife. Eine wichtige Erkenntnis, so Lukas Wilzek vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB): "Wir wissen aus Befragungen, dass für Abiturientinnen und Abiturienten handwerkliche oder körperliche Tätigkeiten unattraktiv sind." Interessant sei, ob sich durch ein Handwerksjahr diese Präferenzen ändern könnten und ob man diese Gruppe so für das Handwerk gewinnen könnte, so Wilzek.

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Ob das Projekt nachhaltig wirkt, wisse man noch nicht. Ebenso wenig weiß man, ob es in anderen Regionen Deutschlands dieselben Zielgruppen ansprechen würde.

Was man weiß: Der Bedarf im Handwerk ist groß. Laut Bundesagentur für Arbeit sind ein Sechstel der Ausbildungsstellen und 123.000 Arbeitsstellen unbesetzt. Die Folgen sind für alle spürbar, zum Beispiel längere Bauzeiten und höhere Preise. Ein einzelnes Projekt wie das FHJ wird es nicht richten, gibt auch Hartmann vom Westdeutschen Handwerkskammertag zu:

Wir sind uns alle einig, dass es diese Lücke nicht schließen wird, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. „ Florian Hartmann, Westdeutscher Handwerkskammertag e.V.

Wie Frauen das Handwerk stärken

Greta Möller will diese Lücke künftig mitschließen. Sie hat sich entschieden, im Juli ein duales Studium zu beginnen: Bauingenieurwesen in Kombination mit der Maurer-Ausbildung.

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Damit will eine Frau mit Abitur Karriere im Handwerk machen. Für Unternehmenschefin Norma Bopp-Strecker genau das richtige Zeichen:

Es bringt viele Vorteile mit sich, weil unsere Teams Frauen häufig überhaupt gar nicht gewohnt sind und man so eine eher gemäßigtere, freundlichere und bessere Atmosphäre vorfindet. „ Norma Bopp-Strecker, Hochbau Detert GmbH & Co. KG

Die Handwerkskammern drängen beim Bund darauf, das FHJ als Teil des Bundesfreiwilligendienstes gesetzlich zu verankern. Ihr Wunsch: Noch mehr Menschen wie Greta Möller erreichen.

Jenifer Girke ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Nordrhein-Westfalen.

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