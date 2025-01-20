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Rede von Donald Trump mit deutscher Übersetzung
Rede von Donald Trump mit deutscher Übersetzung
20.01.2025 | 17:10
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"Das goldene Zeitalter beginnt jetzt", so Donald Trump bei seiner Amtseinführung.