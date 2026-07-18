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Spahn tritt zurück - wie weiter in der CDU? | ZDF spezial

Spahn tritt zurück - wie weiter in der CDU?

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Jens Spahn in Plenarsaal des Bundestages

Jens Spahn ist als Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zurückgetreten. Der Schritt folgt auf tagelange parteiinterne Kritik.

Nachdem bekannt geworden war, dass Spahn und sein Ehemann mithilfe einer Leihmutter in den USA Eltern geworden sind. In seinem Rücktrittsschreiben erklärte Spahn, ihm sei bewusst geworden, dass sein persönliches Familienglück und sein politisches Amt nicht

miteinander vereinbar seien. Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hatte zuvor auf einen personellen Neuanfang gedrängt.
Welche Folgen hat der Rücktritt für die Union und die Autorität von Bundeskanzler Friedrich Merz? Wie groß ist der politische Schaden für die CDU - und welche Debatte löst der Fall über politische Glaubwürdigkeit aus? Diese Fragen ordnen wir ein mit dem Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte. Die Sendung wird moderiert von Shakuntala Banerjee.

  1. Jens Spahn, CDU/CSU Fraktionsvorsitzender im Bundestag, spricht beim Pressestatement vor Beginn der Fraktionssitzung im Bundestag.

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  3. Jens Spahn, Vorsitzender der Unions-Fraktion im Bundestag, sitzt beim Landesparteitag der CDU Nordrhein-Westfalen im Saal.

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