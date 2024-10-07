Ein Trauma, das immer noch andauert

von Gert Anhalt 07.10.2024 | 19:25 |

Seit einem Jahr befinden sich mehr als 100 israelische Geiseln in der Hand der Terrororganisation Hamas. Solange sie nicht nach Hause zurückkehren, befinden sich ihre Angehörigen nach eigenen Angaben in einem nicht enden wollenden Albtraum. Weltweit fordern Menschen die Freilassung der Verschleppten.