11. September - Der Tag, der die Welt veränderte

Wie erfolgreich war der Kampf gegen den Terror, den die USA danach führten? Wie wurde dieses Jahr gedacht, wie geht es Opfern und Angehörigen von damals? Shakuntala Banerjee sucht in unserem ZDFspezial live aus New York Antworten auf diese Fragen in Gesprächen mit Augenzeugen und unseren Korrespondenten.