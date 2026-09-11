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11. September - Der Tag, der die Welt veränderte
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25 Jahre sind die Terroranschläge vom 11. September her und immer noch in Erinnerung - als eines der erfolgenreichsten Ereignisse der US-Geschichte und weit darüber hinaus.
Wie erfolgreich war der Kampf gegen den Terror, den die USA danach führten? Wie wurde dieses Jahr gedacht, wie geht es Opfern und Angehörigen von damals? Shakuntala Banerjee sucht in unserem ZDFspezial live aus New York Antworten auf diese Fragen in Gesprächen mit Augenzeugen und unseren Korrespondenten.
9/11: Was ist aus den Jungen geworden?Armin CoerperVideo2:25