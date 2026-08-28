Zum Tode von Harald V. von Norwegen
von Heike Kruse
|
König Harald V. von Norwegen ist im Alter von 89 verstorben. Er galt als warmherziger Monarch ohne Allüren und war beliebt bei seinen Landleuten.
Er galt als König zum Anfassen, mit Humor und einer öffentlichen Zurückhaltung, die immer mehr einer wachsenden Volksnähe wich. Er liebte den Sport und bewegte sich gern in der Natur.
Der Dienst am Land und seine Familie waren seine großen Lebensinhalte. 1991 bestieg er den Thron. Über 50 Jahre war er mit seiner Jugendliebe Königin Sonja verheiratet - ohne Skandale und Affären.