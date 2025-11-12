Jetzt live
70 Jahre Bundeswehr - Feierliches Gelöbnis in Berlin
|
Der 12. November 1955 gilt als Geburtsstunde der Bundeswehr. Seitdem leistet sie ihren Beitrag zur Erhaltung des Friedens und hat in dieser Zeit eine wechselvolle Geschichte erlebt.
Vom Kalten Krieg über die Zeit der Auslandseinsätze bis hin zur Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung. 70 Jahre nach der Gründung gibt es am 12. November von 14.00 bis 15.00 Uhr ein öffentliches Gelöbnis zwischen Bundeskanzleramt und Paul-Loebe-Haus.
Die Reden halten Verteidigungsminister Boris Pistorius sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Sendung moderiert Shakuntala Banerjee.
