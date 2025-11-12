  3. Merkliste
  4. Suche
Sendungen
ZDF spezial

70 Jahre Bundeswehr - Feierliches Gelöbnis in Berlin

Jetzt live

70 Jahre Bundeswehr - Feierliches Gelöbnis in Berlin

|
Rekrutinnen und Rekruten der Bundeswehr legen beim feierlichen Appell ihr Gelöbnis auf dem Paradeplatz des Bundesministeriums der Verteidigung in Berlin ab, am 20.07.2019.

Der 12. November 1955 gilt als Geburtsstunde der Bundeswehr. Seitdem leistet sie ihren Beitrag zur Erhaltung des Friedens und hat in dieser Zeit eine wechselvolle Geschichte erlebt.

Vom Kalten Krieg über die Zeit der Auslandseinsätze bis hin zur Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung. 70 Jahre nach der Gründung gibt es am 12. November von 14.00 bis 15.00 Uhr ein öffentliches Gelöbnis zwischen Bundeskanzleramt und Paul-Loebe-Haus.

Die Reden halten Verteidigungsminister Boris Pistorius sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die Sendung moderiert Shakuntala Banerjee.

  1. 70 Jahre Bundeswehr im Saarland

    Die Bundeswehr wird 70 – Ein Rückblick

    Ines Trams
  2. Menschen in Bundeswehr-Uniform

    Wehrdienst: Pflicht oder freiwillig?

    Christiane Hübscher
  3. Kinder spielen Fußball

    Wehrdienst: Wie junge Fußballer dazu stehen

    Marcus Groß