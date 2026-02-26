Atom-Verhandlungen in Genf: Womit die USA Iran drohen

Die USA und Iran verhandeln in Genf über Irans Atomprogramm und die Aufhebung der US-Sanktionen – begleitet von militärischem Druck und Trumps Ultimatum. ZDFheute live analysiert die Gespräche.

Wie geht es weiter mit Irans Atomprogramm – darüber haben die USA und Iran heute wieder verhandelt, vermittelt von Oman. Die USA wollen verhindern, dass Iran Atomwaffen entwickelt. Im Gegenzug fordert Iran die Aufhebung harter Wirtschaftssanktionen. Doch im Hintergrund wächst der militärische Druck.

US-Präsident Trump hatte Teheran zuvor ein Ultimatum bis Anfang März gestellt: „Entweder wir erzielen eine Einigung oder es wird für sie bedauerlich“, sagte er. In der Zwischenzeit haben die USA ihre Militärpräsenz in der Region verstärkt, ein weiterer Flugzeugträger ist unterwegs. Bereits im Juni hatten die USA Irans Atomanlagen angegriffen.

Stehen die heutigen Gespräche für einen diplomatischen Neustart – oder für die letzte Station vor einer Eskalation? Wie sehr fürchtet Teheran einen US-Angriff? Und was passiert, sollten die USA Iran angreifen? Darüber spricht Alica Jung bei ZDFheute live um 19.30 Uhr mit Nahost-Analystin Marie-Theres Sommerfeld vom GIDS, ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen in Washington und ZDF-Iran-Korrespondentin Phoebe Gaa.