USA greifen Iran an

Welche Konsequenzen hat das militärische Eingreifen der USA in den Nahost-Konflikt? Ist mit weiteren US-Angriffen auf iranische Ziele zu rechnen? ZDFheute live zeigt die Pressekonferenz von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth. Militär- und Nahostexperte Fabian Hinz analysiert die Lage in Nahost. Außerdem dabei: ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen in Washington und Jörg Brase in Istanbul.