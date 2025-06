Weißes Haus: Hier sehen Sie Trumps Ansprache an die Nation

"Ich möchte auch dem Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs, General Dan Caine, einem spektakulären General, und allen brillanten militärischen Köpfen, die an diesem Angriff beteiligt waren, gratulieren. Doch bei allem, was gesagt wurde. Das kann nicht so weitergehen. Entweder wird es Frieden geben oder es wird eine Tragödie für den Iran geben, die weitaus größer ist als die, die wir in den letzten acht Tagen erlebt haben. Denken Sie daran, dass es noch viele Ziele gibt.