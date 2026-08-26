Nach einer Sturzflut in der Gebirgsregion von Nepal werden nach Behördenangaben Hunderte Reisende vermisst. Ganze Dörfer seien durch die Flutwelle weggespült worden. ZDFheute live ordnet ein.

In Nepal werden nach einer Sturzflut hunderte Menschen vermisst. ZDFheute live ordnet die Lage ein.

Laut nepalesischen Behörden sind unter den Vermissten mehr als 380 Touristen, darunter auch Menschen aus Deutschland, den USA und Spanien. Mindestens 72 Menschen sind laut der Polizei ums Leben gekommen. Auch auf chinesischer Seite wurden mittlerweile Todesopfer gemeldet.

Nach Berichten der Zeitung "The Kathmandu Post" und anderer nepalesischer Medien richteten die Wasser- und Schlammmassen große Zerstörungen in Ortschaften und an Infrastruktur entlang des Flusses Bhotekoshi an, der im Hochland von Tibet entspringt und die nepalesische Provinz Bagmati durchfließt.