Bei Schüssen in einer Jugendhilfeeinrichtung in Stade sind sechs Menschen getötet worden. Das sagen die Ermittler zu den Hintergründen der Tat: ZDFheute live zeigt die Pressekonferenz.

Nach den tödlichen Schüssen im niedersächsischen Stade informieren Polizei, Staatsanwaltschaft und Innenministerin Daniela Behrens über den Stand der Ermittlungen. ZDFheute live zeigt die Pressekonferenz.

Die Polizei hat nach den Schüssen einen "Haupttäter" festgenommen, zwei weitere Personen befänden sich "noch in polizeilichen Maßnahmen".

Vor der anstehenden Pressekonferenz sprach die Polizei von einer "erweiterten Familientragödie". Was das genau heißt, ist bisher noch unklar. Einen politischen Hintergrund oder einen Femizid schloss die Polizei aber aus. Die Tat liege "im Umfeld der Jugendhilfeeinrichtung begründet".

Was in Stade passiert ist und welche neuen Erkenntnisse es gibt, seht ihr bei ZDFheute live. Christian Hoch spricht mit ZDF-Reporterin Britta Hilpert vor Ort.

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