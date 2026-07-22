Rotes Meer:Nächste Ölroute in Gefahr
Die Huthi-Miliz will eine wichtige Ölroute im Roten Meer blockieren. So sollen Schiffe daran gehindert werden, saudische Häfen anzusteuern. Was dahintersteckt – ZDFheute live analysiert.
Welchen Einfluss haben Irans Stellvertretergruppen? ZDFheute live ordnet ein.
Es geht um eine der wichtigsten Handelsrouten weltweit: Die Meerenge Bab al-Mandab. Diese will die jemenitische Huthi-Miliz jetzt blockieren. Ihr Ziel ist es, die Schifffahrt Saudi-Arabiens lahmzulegen. Die Häfen des Landes sollen gar nicht erst angesteuert werden. Wer dennoch passieren will, müsse mit Angriffen rechnen, so die Huthis.
Saudi-Arabien ist enger Partner der USA. Die haben ihre Angriffe auf Iran in den vergangenen Tagen verstärkt. Sollten die Huthis als Stellvertretergruppe Teherans die Blockade nun wirklich durchsetzen, droht US-Präsident Trump mit Konsequenzen.
Warum greift die Huthi-Miliz jetzt in den anhaltenden Konflikt in Nahost ein? Welche Auswirkungen hat die Region? Im Gespräch mit Christian Hoch erklärt ZDF-Korrespondentin Golineh Atai, wie die Huthis Irans Macht demonstrieren. Nahost-Experte Dr. Jens Heibach vom GIGA Institut Hamburg analysiert die Hintergründe.