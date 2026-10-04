Sexualisierte Gewalt wird für viele Frauen, Mädchen und nicht-binäre Personen zum Teil des Wiesn-Besuchs. Wie Betroffenen geholfen wird und wie Prävention aussehen kann - ZDFheute live.

Während das größte Volksfest der Welt für viele zur Partymeile und zum Ort purer Freunde wird, werden andere zum Opfer sexualisierter Gewalt. Um gegen das seit Jahrzehnten bekannte Problem vorzugehen, gibt es ein besonderes Schutzkonzept, das Betroffenen helfen soll.

Welches Fazit die Veranstalter des Oktoberfests und die Stadt München nach 16 Tagen Oktoberfest ziehen, erklärt ZDF-Reporterin Brigitte Saar.

Lisa Löffler vom Verein "Sichere Wiesn für Mädchen und Frauen" ist Ansprechpartnerin für den geschaffenen Safe Space auf dem Festgelände. Im Gespräch mit Christian Hoch berichtet sie von ihren Erfahrungen und analysiert, was sich in Zukunft ändern muss, um Gewalt auf dem Volksfest effektiv zu bekämpfen.