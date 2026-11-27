Hoeneß und Rummenigge zweifeln öffentlich an Musialas sportlicher Zukunft. Doch darf der FC Bayern seinem erkrankten Fußballstar deshalb das Gehalt kürzen? ZDFheute live analysiert.

Die beiden Bayern-Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten öffentlich Zweifel geäußert, ob Musiala wieder sein früheres Top-Niveau erreichen kann. Der Fußballstar leidet an einer neurologischen Funktionsstörung. Sein Vertrag beim FC Bayern läuft noch bis 2030.

Die Spielergewerkschaft Fifpro wirft den Bayern-Verantwortlichen vor, Druck auf Musiala und seine Vertreter auszuüben. Bayern-Präsident Herbert Hainer und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen betonen dagegen, Musiala bekomme jede Unterstützung und die nötige Zeit.

Jamal Musiala fällt beim FC Bayern erneut aus. Wie der Verein mitteilte, hat sich der Nationalspieler eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen.

Welche Rechte hat Musiala? Wie weit darf ein Verein in solchen Fällen gehen?

Was sagt die Debatte über den Umgang mit erkrankten Spielern im Profifußball aus? Darüber spricht Alica Jung bei ZDFheute live mit dem Anwalt für Sportrecht Joachim Rain und ZDF-Sportredakteur Nils Kaben.