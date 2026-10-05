Erst an der Zugspitze, jetzt in den Dolomiten; innerhalb weniger Wochen gibt es in den Alpen gleich zwei massive Felsstürze. Ein Phänomen, das in Zukunft wohl häufiger auftreten wird.

Nach diesem besonders heißen Sommer sei es "nicht überraschend", dass es jetzt vermehrt zu Felsstürzen kommt, so Michael Krautblatter vom Lehrstuhl für Hangbewegungen an der Technischen Universität München. Im Gespräch mit Christian Hoch erklärt er, wie solche Gesteinsabgänge entstehen, wie groß die Gefahr ist und welche Folgen das für den Wandertourismus hat.