So lief Irans Gegenschlag

Iran greift US-Militärbasis in Katar an: Gegenschlag zuvor angekündigt

Iran hat den US-Militärstützpunkt in Katar angegriffen – als Reaktion auf die US-Angriffe auf Atomanlagen am Wochenende.

Was wir bislang über die Antwort aus Iran wissen – darüber spricht Christian Hoch bei ZDFheute live mit den ZDF-Korrespondenten David Sauer in Washington, Phoebe Gaa in Istanbul und Golineh Atai in Kairo.