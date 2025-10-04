Hamas stimmt Friedensplan teils zu: Beendet Trump den Gaza-Krieg?

Die Terrororganisation Hamas hat Trumps Friedensplan in Teilen zugestimmt: Sie will die Geiseln freilassen. Israel soll den Beschuss stoppen. ZDFheute live ordnet ein.

Hamas stimmt Friedensplan teils zu, Trump fordert von Israel Ende der Bombardierung

Die Terrororganisation Hamas hat dem Gaza-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump in Punkten zugestimmt. Sie erklärte sich bereit, alle Geiseln freizulassen - ob tot oder lebendig. Zudem bekräftigte die Hamas ihre Position, die Verwaltung des Gazastreifens an eine palästinensische Instanz unabhängiger Technokraten zu geben.

Zugleich forderte die Hamas weitere Verhandlungen. Ihrer vorgesehenen Entwaffnung hat sie bislang nicht zugestimmt, eine Kernforderung der USA und Israels.

Trump begrüßte die Entscheidung der Hamas. Auf seiner Online-Plattform Truth Social erklärte er, diese sei zu einem "dauerhaften Frieden" bereit. Der US-Präsident forderte Israel auf, die "Bombardierung von Gaza" sofort einzustellen. Die israelische Armee erklärte sich dazu bereit, die erste Phase zur Befreiung der Geiseln voranzutreiben, ohne nähere Details zu nennen.

Wie wahrscheinlich ist ein dauerhafter Frieden im Gazastreifen? Welche Hürden müssen auf dem Weg zu einem Deal noch genommen werden? Darüber spricht Victoria Reichelt bei ZDFheute live mit dem Nahost-Experten Jan Busse von der Universität der Bundeswehr München. Aus Tel Aviv berichtet ZDF-Reporterin Alica Jung.

Wann startet ZDFheute live?