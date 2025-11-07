Rockstar verschiebt GTA VI: Was dahintersteckt

Der Release von GTA VI wurde erneut verschoben – nun auf den 19. November 2026. Die Verzögerung sorgt für Milliardenverluste beim Hersteller und Frust bei Fans. ZDFheute live analysiert.

Das Warten auf GTA VI geht weiter: Entwickler Rockstar Games hat den Release erneut verschoben. Statt im Mai 2026 soll das Spiel nun am 19. November 2026 erscheinen. In den zusätzlichen Monaten wolle man das Open-World-Epos weiter verbessern und „aufpolieren“.

GTA VI ist der erste neue Teil der Erfolgsreihe Grand Theft Auto seit 2013. GTA V zieht mit seinem Online-Modus bis heute Millionen Spieler an. Die erneute Verschiebung trifft Fans und Finanzmärkte gleichermaßen: Die Aktie von Take-Two Interactive fiel um 6,6 Prozent ab.

Der Chef des Rockstar-Mutterkonzerns Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, verwies in einem Interview der Website Gamesbeat auf die hohen Erwartungen der Spieler. Die reagierten mit vielen Memes.

Warum sorgt die Verschiebung von GTA VI für solche Turbulenzen? Wie reagieren Anleger und Fans auf den neuen Termin? Darüber spricht Christian Hoch mit dem Chefredakteur des Videospielmagazins GameStar Heiko Klinge. Seid dabei und stellt Eure Fragen!

Wann startet ZDFheute live?