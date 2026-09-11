25 Jahre nach dem Terrorangriff :Wie die Anschläge des 11. September nachwirken

Die USA gedenken der Opfer des 11. September. Die Angriffe auf die Zwillingstürme des Word Trade Centers und das Pentagon jähren sich zum 25. Mal. Die Gedenkfeier bei ZDFheute live.

Die USA gedenken am 11. September im ganzen Land den Opfern und den Folgen der Anschläge. Zur zentralen Gedenkfeier am Ground Zero, da wo früher das World Trade Center stand, werden alle noch lebenden früheren US-Präsidenten erwartet. Auch zahlreiche Überlebende werden teilnehmen.

Präsident Trump wird bei einer Gedenkfeier im Pentagon eine Rede halten.

Die Teilnahme des New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani beim Gedenken traf auf Widerstand. In einer Petition wird dem gläubigen Moslem vorgeworfen, seine Äußerungen und persönlichen Verbindungen stünden den Werten der trauernden Hinterbliebenen "feindlich" gegenüber.

Bei den Anschlägen starben fast 3.000 Menschen. Die Verantwortlichen: Islamistische Attentäter der Terrororganisation Al-Kaida.

Warum die Anschläge des 11. Septembers bis heute nachwirken. Und wie sich das Bewusstsein für Terrorismus verändert hat. Darüber spricht Barbara Parente bei ZDFheute live mit den US-Korrespondenten Elmar Theveßen und Armin Coerper.

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