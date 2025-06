Nahost: Kanzler Merz im Interview über Trump, Nahost und Ukraine

Wegen der weiterhin angespannten internationalen Lage hat US-Präsident Trump das Gipfeltreffen der G7 in Kanada frühzeitig verlassen . Er wolle sich in Washington um "wichtige Angelegenheiten kümmern", so seine Sprecherin Leavitt. Die überraschende Abreise hinterlässt einen Raum offener Fragen. Spekulationen über ein militärisches Eingreifen der USA in den Nahostkonflikt werden angeheizt. Zuvor hatte Trump, die Menschen in Teheran dazu aufgefordert, die iranische Hauptstadt zu verlassen.