Live: Iran, Ukraine, Syrien: Wie man Kriege beenden kann

Wie entsteht Frieden? ZDFheute live und das auslandsjournal gehen möglichen Lösungen in einer Diskussion auf den Grund. Die Debatte live aus Wiesbaden bei ZDFheute live.

Täglich berichten wir hier über Kriege und bewaffnete Konflikte weltweit. Für die zweiteilige Doku "So geht Frieden!" sind Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf und Dokumentarfilmer Carl Gierstorfer der Frage nachgegangen, wie sich Kriege beenden lassen und was es braucht, damit Frieden danach hält – in Syrien, der Ukraine, Nordirland, Liberia, Uruguay, Nordmazedonien, Vietnam und Island.

In einem gemeinsamen Livestream von auslandsjournal und ZDFheute live aus dem Schlachthof in Wiesbaden diskutieren ZDF-Politikchefin Shakuntala Banerjee und Christian Hoch mit den beiden Autoren, mit Prof. Jonas Wolff vom Leibniz-Institut für Friedens- und Konfliktforschung und Journalistin Nina Poppel ("Nini erklärt Politik") darüber, wie man Kriege beendet und neue verhindert. Zusammen mit dem Publikum vor Ort könnt ihr hier über Antworten zum Thema abstimmen und mitdiskutieren.

Seid um 20:00 Uhr live dabei und schaut euch jetzt schon die Doku "So geht Frieden!" im Streaming-Portal an: https://kurz.zdf.de/dEG/

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