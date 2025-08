Immer wieder verüben linksextreme Gruppen Anschläge auf das Eigentum und die Infrastruktur von Unternehmen. Im März 2024 hatten Aktivisten ein Werk des Autobauers Tesla in Grünheide bei Berlin angegriffen . Die Linksextremisten setzten einen Hochspannungsmast in Brand. Es kam zu einem Stromausfall und einem temporären Produktionsstopp. Tesla beziffert den Schaden auf mehrere hundert Millionen Euro. In der Region waren zusätzlich zehntausende Menschen von dem Stromausfall betroffen.