Bayern will seine Universitäten und Hochschulen zukunftsfähig machen. Dabei soll auch Künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen. Mit Änderungen am Hochschulinnovationsgesetz will Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) unter anderem auch den Einsatz von KI in schriftlichen Prüfungsleistungen wie Haus- oder Abschlussarbeiten erlauben. Diese müssten dann gekennzeichnet werden. „Wir verbieten das Verbot von künstlicher Intelligenz“, sagte Blume zu den Plänen.