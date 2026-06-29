Mit KI legal zum Abschluss?:Bayern will KI-Verbote an Unis kippen
Bayern will KI in Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten grundsätzlich erlauben. Die Hochschulen sollen die Nutzung nicht verbieten, sondern sie kennzeichnen lassen. Was bedeutet das für Prüfungen?
Bayern will seine Universitäten und Hochschulen zukunftsfähig machen. Dabei soll auch Künstliche Intelligenz eine große Rolle spielen. Mit Änderungen am Hochschulinnovationsgesetz will Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) unter anderem auch den Einsatz von KI in schriftlichen Prüfungsleistungen wie Haus- oder Abschlussarbeiten erlauben. Diese müssten dann gekennzeichnet werden. „Wir verbieten das Verbot von künstlicher Intelligenz“, sagte Blume zu den Plänen.
Was bedeutet das für Abschlüsse aus Bayern? Droht ein KI-Flickenteppich an deutschen Hochschulen? Und wie beeinflusst diese Entscheidung die Studenten? Darüber spricht Alica Jung bei ZDFheute live mit KI-Experte Aljoscha Burchardt.