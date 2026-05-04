Iran hat nach eigenen Angaben ein US-Kriegsschiff in der Straße von Hormus mit zwei Raketen angegriffen. Was bedeutet das für die vereinbarte Waffenruhe? ZDFheute live ordnet die Lage ein.

Iran soll zwei Raketen auf ein US-Militärschiff in der Straße von Hormus abgefeuert haben. Das meldet die iranische Nachrichtenagentur Fars. Die Fregatte habe demnach zuvor eine Warnung ignoriert. ZDFheute live ordnet ein, was wir zu der Meldung wissen.

Laut der iranischen Nachrichtenagentur habe das US-Schiff mit der Einfahrt in die Meerenge gegen Regeln verstoßen und sich in der Nähe des iranischen Hafens Dschask befunden. Zuvor hatte US-Präsident Trump einen US-Militäreinsatz angekündigt, der festsitzende Schiffe aus der Straße von Hormus hinausleiten soll.

Das US-Militär dementiert, dass ein US-Kriegsschiff getroffen wurde.

Was wissen wir über den mutmaßlichen Angriff? Was bedeutet das für die vereinbarte Waffenruhe? Wie reagieren die USA? ZDFheute live spricht mit Moritz Brake, Experte für maritime Sicherheit, und dem Iran-Experten Hans-Jakob Schindler.