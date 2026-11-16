Deutschland und vier weitere europäische Länder wollen abgelehnte Asylbewerber in sogenannte Return Hubs abschieben. Was sind die Gründe und welche Kritik gibt es? Die Analyse bei ZDFheute live.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt stellte heute in Wien mit Politikern aus Österreich Dänemark, Griechenland und den Niederlanden die Pläne vor. Auch Ruandas Innenminister war dabei.

Widerspruch kommt von der SPD. Ruanda werde von einem Diktator beherrscht, so Innenpolitiker Fiedler. Vor einigen Jahren hatte Großbritannien auch Menschen nach Ruanda bringen wollen – teilweise ohne ihre Asylanträge vorher zu prüfen. Die Pläne scheiterten.

Im vergangenen Monat hatte die EU die rechtliche Grundlage für Abschiebezentren in Drittstaaten geschaffen. Die Pläne sind also rechtens, aber umstritten.