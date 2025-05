Tennis - French Open : Lockerer Auftaktsieg für Alexander Zverev

von M. Kreutz | A. Donzelli 28.05.2025 | 05:30 |

Alexander Zverev ist souverän in die French Open gestartet. In Paris erteilte Deutschlands Nummer eins im Tennis in der ersten Runde Learner Tien aus den USA in 3 Sätzen eine Lehrstunde.