EU-Lieferkettengesetz zum Schutz des Regenwaldes

19.04.2023 | 05:30 |

Das EU-Parlament stimmt am Mittwoch über ein Gesetz zum Schutz des Regenwaldes ab. Produkte wie Kaffee, Palmöl oder Soja sollen nur noch in die EU importiert werden dürfen, wenn sie nicht in Zusammenhang mit der Abholzung von Waldflächen stehen.