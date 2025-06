Presseschau mit Christoph von Marschall

22.11.2016 | 08:33 |

„Das Nicht-Abschließen von TPP stärkt China“, sagt Christoph von Marschall von Der Tagesspiegel. „Er erreicht in diesem Fall vermutlich das Gegenteil von dem, was er versprochen hat. Er will ja eigentlich China in Schach halten.“