Staatsministerin für Sport: Schenderlein: "Boost für das gesamte Land"

Die neue Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Christiane Schenderlein, will den Abwärtstrend der deutschen Sportler bei Olympischen Spielen stoppen und hat sich in diesem Zusammenhang auch klar für eine deutsche Olympia-Bewerbung ausgesprochen. Im ZDF Morgenmagazin nannte die CDU-Politikerin als Ziel, dass Deutschland bei Sommerspielen unter die besten fünf Nationen im Medaillenspiegel zurückkehren solle - zuletzt 2024 in Paris wurde es Platz zehn mit zwölfmal Gold, 13 Silber- und acht Bronzemedaillen.