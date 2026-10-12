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Nahaufnahme: Gesundheitshilfe zu Hause
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vor 14 Minuten
Nach Bas-Rücktritt: SPD-Politiker Alexander Schweitzer soll neuer Arbeitsminister werden
Nahaufnahme: Gesundheitshilfe zu Hause
von Paul Klopp
12.10.2026 | 05:30
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