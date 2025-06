Schrubber schwingen

29.01.2021 | 05:30 |

Fit bleiben im Shutdown. Fitnesscoach und Olympia-Turnerin Anke Schönfelder und ZDF-Reporter Carsten Behrendt verwandeln in dieser Serie Haushaltsgegenstände in Sportgeräte. In dieser Folge: Der Schrubber als Langhantel.