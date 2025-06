Corona: Bund setzt auf eilige Impfoffensive

17.12.2021 | 05:30 |

Heute in einer Woche ist Heiligabend - und der Kampf gegen die vierte Corona-Welle geht weiter. Die Inzidenz bewegt sich immer noch auf sehr hohem Niveau und liegt laut RKI bei 331,8. Die Impfkampagne läuft auf Hochtouren und das soll und muss so weitergehen, so die Regierung.