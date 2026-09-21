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ZDF-Mittagsmagazin

Wahlreaktionen aus Mecklenburg-Vorpommern

Wahlreaktionen aus Mecklenburg-Vorpommern

von Susanne Seidl

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Voxpop aus Schwerin, Frau zu den Ergebnissen der Landtagswahl.

Wie schauen Bürgerinnen und Bürger in Mecklenburg-Vorpommern auf das Wahlergebnis?