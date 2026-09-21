  3. Merkliste
  4. Suche
Video
ZDF-Mittagsmagazin

Reaktionen auf die Wahl in Berlin

Reaktionen auf die Wahl in Berlin

von Karla Körner

|
Voxpop aus Berlin, Mann zu den Ergebnissen der Berlin-Wahl.

Reaktionen von Berliner Bürgern auf das Ergebnis der Wahl zum Abgeordnetenhaus.