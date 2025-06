"Offenbar Defizite bei der Beschaffung"

08.01.2021 | 13:00 |

Nach Kritik aus der Union verteidigt SPD-Chef Norbert Walter-Borjans den Fragenkatalog an Minister Jens Spahn (CDU) zur Impfstrategie. "Es hat ganz offenbar in der Beschaffung des Impfstoffs Defizite gegeben", so Walter-Borjans.