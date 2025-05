"Russland will militärische Stärke zeigen"

18.02.2022 | 13:00 |

Inmitten der massiven Spannungen in der Russland-Ukraine-Krise hat Moskau für morgen den Beginn eines weiteren Großmanövers angekündigt. "Präsident Putin wird an dem Manöver persönlich teilnehmen", so ZDF-Korrespondent Christian Semm.